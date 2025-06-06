Fransa'dan UCM Hakimlerine Destek

Fransa, ABD yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran ve itirazları ele alan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Temyiz Dairesi'ndeki 4 hakimine yönelik yeni yaptırım kararının ardından UCM ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den UCM hakimlerine yönelik yaptırımlarını geri çekmesi istendi.

Açıklamada, "Fransa, bu (yaptırım) kararıyla hedef alınan hakimlerle dayanışma içinde olduğunu bildiriyor ve cezasızlıkla mücadelede önemli rolü olan UCM'ye ve çalışanlarına olan sarsılmaz desteğini yeniden dile getiriyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 UCM yargıcının yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.