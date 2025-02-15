Fransa\'dan Vance\'e Yanıt: İfade Özgürlüğü Güvende

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'dan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in iddia ettiğinin aksine Avrupa'da ifade özgürlüğünün güvence altında olduğunu savunarak, "Kimse bize kendi modelini dayatamaz." ifadesini kullandı.

61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde bir panelde konuşma yapması beklenen Barrot, Vance'in dün konferansta yaptığı konuşmaya X hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Barrot, Münih'teki konferansta 3 prensibi bir kez daha dile getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"1'incisi ifade özgürlüğü Avrupa'da güvence altında. 2'ncisi, kendinden ve değerlerinden emin olan, eleştiri nedeniyle kendisini tehdit altında hissetmez. 3'üncüsü, kimse bizim modelimizi benimsemek zorunda değil ancak kimse bize kendi modelini dayatamaz."

Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda dün yaptığı konuşmada, Avrupa hükümetlerini "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürleri" nedeniyle eleştirmişti.

Avrupalıları demokrasiye yönelik tehdit konusunda alışılmadık sertlikte uyaran Vance, Almanya'da siyasilerin Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına dolaylı atıfta bulunarak, "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesini kullanmıştı.