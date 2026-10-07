Fransa İçişleri Bakanı Nunez, lise eylemlerinde ses bombası kullanmama talimatı verdi - Son Dakika
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Fransa İçişleri Bakanı Nunez, lise eylemlerinde ses bombası kullanmama talimatı verdi

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, güvenlik güçlerine lise eylemlerinde ses bombası kullanmama talimatı verdi. Bakan, Lens'te lise öğrencisinin elini kaybetmesine ses bombasının yol açmış olabileceğini belirterek eylemlerde 1000'den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, güvenlik güçlerine ülke genelinde düzenlenen lise eylemleri kapsamında ses bombası kullanmamaları talimatı verdiğini belirtti.

Bakan Nunez, konuk olduğu RTL radyosunda, ülkede daha iyi eğitim koşulları sağlanması amacıyla devam eden lise eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Nunez, eylemler sırasında Lens kentinde lise öğrencisinin elini kaybetmesine ses bombasının yol açmış olabileceğini ifade etti.

Güvenlik güçlerine lise eylemlerinde ses bombası kullanmamaları talimatı verdiğini belirten Nunez, eylemler kapsamında görev yapan polisler hakkında 18 soruşturma başlatıldığını aktardı.

Nunez, eylemlerde polisin orantılı şekilde hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) bizlere kamu düzenini son derece orantılı davranarak sağlamak gerektiğini hatırlattı." dedi.

Bakan Nunez, Macron'un güvenlik güçlerine, kamu düzenini sağlarken empatiyle hareket etmelerini ve ciddi şiddet olaylarına müdahale nedenlerini anlatmalarını istediğini belirtti.

Macron'un polisin eylemlerdeki müdahalesine "çok kızdığı" iddiası

Le Parisien gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir bakan, lise eylemleriyle ilgili Macron'un tutumu hakkında bilgi paylaştı.

Bakan, "(Macron) Son günlerde çok kızdı çünkü polisin müdahalesini çok sert ve empatiden yoksun buldu." ifadesini kullandı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı kentlerine yayılarak büyümüştü.

Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Ayrıca eylemlerde aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 1000'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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