Fransa'nın 2026 Bütçesine Sendika Tepkisi - Son Dakika
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Fransa'nın 2026 Bütçesine Sendika Tepkisi

25.07.2025 12:07
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Fransa'da işçi sendikaları, hükümetin 2026 bütçe planına imza kampanyasıyla karşı çıkıyor.

Kamu borçlarının yüksek olduğu Fransa'da açığı kapatacak tasarruf tedbirleri arayışındaki hükümetin 2026 bütçe planı, "iş dünyasının lehine, işçinin aleyhine" olduğu gerekçesiyle işçi sendikalarından tepki topladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, çok sayıda sendikanın girişimi ile Bayrou'nun 2026 bütçesine karşı çevrim içi ortamda imza kampanyası başlatıldı.

"Bütçe: İş dünyası için kurban edilmeye son!" isimli kampanyada 2 günde 200 binden fazla imza toplandı.

Sendikalar, hükümetin "acımasız, adaletsiz ve etkisiz" bütçe önlemlerine tepki gösterdi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında iki resmi tatilin kaldırılacak olmasına, kamu hizmetlerinde yapılan kesintilere, işsizlik sigortasındaki reforma ve bazı sosyal yardımların durdurulmasına karşı çıkan sendikalar, hükümetin kamu açığını kapatmak için hazırladığı 2026 bütçesinin iş dünyasının lehine olduğunu savunuyor.

Kampanyaya Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT), Genel Emek Konfederasyonun (CGT) da aralarında olduğu çok sayıda sendika destek verdi.

Bayrou, 2026 bütçesini Meclise sunmuştu

Başbakan Bayrou, 15 Temmuz'da hükümetin 2026 bütçe planını ana hatları ile Ulusal Meclise sunmuştu.

Fransa'da geçen yılki bütçe görüşmeleri, hükümetin düşmesine neden olurken bu yılki bütçe müzakereleri de Bayrou'nun tasarruf tedbirleri kapsamında bazı tatillerin iptal edilebileceğini belirtmesinin ardından kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Gelecek yılın bütçesi için Meclis oylamasının sonbaharda yapılması planlanıyor.

Fransa'da kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 113

AB üyesi ülkeler arasında 2024'te kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının en fazla olduğu ülkeler içinde Fransa, yüzde 113 ile üçüncü sırada yer alıyor. Fransa, aynı zamanda yüzde 5,8 ile en fazla bütçe açığı veren ülkelerden biri.

Hükümet, kamu borcunu ödeyebilmek için tasarruf tedbirleri uygulamak isterken bütçe planları, muhalefet tarafından "kemer sıkma politikaları" olarak nitelendirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, 2025 bütçesi, hükümet krizleri nedeniyle Ulusal Mecliste onaylanamamıştı. Üstelik bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetle uzlaşıya varamayan Michel Barnier hükümeti, sol ittifak ve aşırı sağcı vekillerin gensoru önergesine eş zamanlı destek vermesi sonucu 4 Aralık 2024'te düşmüştü.

Fransa'da bütçe müzakereleri, muhalefet ile hükümet arasındaki temel anlaşmazlık konularından olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'nın 2026 Bütçesine Sendika Tepkisi - Son Dakika

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