Fransa\'nın Milli Günü Ankara\'da Kutlandı

Fransa'nın Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Fransa'nın uluslararası siyaset ve ekonominin başlıca aktörleri ve önde gelen küresel oyuncuları arasında yer aldığını, Türkiye-Fransa ilişkilerinin tarihi bağlara dayalı olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki düzenli temasların, ilişkilerin ve işbirliğinin ileriye taşınmasında kolaylaştırıcı bir rol oynadığını aktaran Ekinci, "İkili ilişkilerimizin önemli bir boyutunu ekonomik ve ticari bağlarımız teşkil etmekte." dedi.

Ekinci, ikili ticaret hacminin 25 milyar avro düzeyine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydederek, "Fransa, Avrupa Birliği içerisindeki ticaret ortaklarımız arasında üçüncü sırada yer almakta olup, doğrudan yabancı yatırım stokumuz içinde yıllık bazda yüzde 5'e yaklaşan payıyla son yıllarda ilk 10 sıradaki ortaklarımız arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

"Fransa-Türkiye ilişkilerinin tarihini birlikte yazmaya devam ediyoruz"

Büyükelçi Dumont da "Bugün şiarımızı kutluyoruz, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik. Bunlar Fransız Cumhuriyeti'nin değerleri ancak her şeyden önce evrensel değerler." diyerek, bugün için bir araya gelen davetlilere teşekkür etti.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinen Dumont, "Düzenli siyasi diyaloğumuz aracılığıyla Fransa-Türkiye ilişkilerinin tarihini birlikte yazmaya devam ediyoruz." dedi.

Dumont, iki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretleri hatırlatarak, bölgede gerginliklerin yaşandığı bir dönemde, iki ülke liderlerinin, çatışmaların çözümü için sıkı koordinasyon içinde etkin rol oynamaya devam etmesinin önemine işaret etti.

Büyükelçi Dumont, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının yarattığı sonuçlar ve Avrupa'nın stratejik özerkliğini inşa etme hedefi ile karşı karşıya kaldığımız bir dönemde bilhassa önem arz ediyor. Ayrıca, İsrail- Filistin anlaşmazlığı da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki duruma çözüm bulmak için Türkiye ile diyaloğumuza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Tevfik Fikret Lisesi caz orkestrası öğrencileri mini konser verdi, davetlilere yemek ikramı yapıldı.