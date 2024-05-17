Fransa'nın Moselle vilayetinde şiddetli yağışlar sonucu yerleşim yerleri su altında kaldı - Son Dakika
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Fransa'nın Moselle vilayetinde şiddetli yağışlar sonucu yerleşim yerleri su altında kaldı

Fransa\'nın Moselle vilayetinde şiddetli yağışlar sonucu yerleşim yerleri su altında kaldı

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Moselle vilayetinde şiddetli yağışlar nedeniyle birçok yerleşim yeri su altında kaldı. Meteoroloji servisi Meteo France, Moselle'de şiddetli yağışlar nedeniyle alarm seviyesinin gün boyunca 'kırmızı' olarak kalacağını bildirdi. Yaklaşık 177 ilçe ve kasabanın selden etkilendiği belirtilirken, vilayette yollar trafik akışına kapatıldı. İtfaiyeciler sabah saatlerinden bu yana su seviyesinin yükselmesine bağlı 500'den fazla olaya müdahalede bulundu. Selden en fazla etkilenen noktalar arasında yer alan Boulay kasabası neredeyse tamamen su altında kaldı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Moselle halkını ihtiyatlı olmaya ve yetkililerin uyarılara riayet etmeye çağırdı. Sosyal medyadaki görüntülerde, Moselle'de cadde ve sokakların su altında kalması, arabaların sele kapılması yer aldı.

17.05.2024 20:09
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Fransa'nın kuzeydoğusundaki Moselle vilayetinde şiddetli yağış nedeniyle birçok yerleşim yeri su altında kaldı.

Meteoroloji servisi Meteo France, Moselle'de şiddetli yağışlar nedeniyle alarm seviyesinin gün boyunca "kırmızı" olarak kalacağını bildirdi.

Yaklaşık 177 ilçe ve kasabanın selden etkilendiği belirtilirken, vilayette yollar trafik akışına kapatıldı.

İtfaiyeciler sabah saatlerinden bu yana su seviyesinin yükselmesine bağlı 500'den fazla olaya müdahalede bulundu.

Selden en fazla etkilenen noktalar arasında yer alan Boulay kasabası neredeyse tamamen su altında kaldı. France Actu'ya konuşan kasaba sakinleri "daha önce böyle bir sel görmediklerini" söyledi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Moselle halkını ihtiyatlı olmaya ve yetkililerin uyarılara riayet etmeye çağırdı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Moselle'de cadde ve sokakların su altında kalması, arabaların sele kapılması yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'nın Moselle vilayetinde şiddetli yağışlar sonucu yerleşim yerleri su altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'nın Moselle vilayetinde şiddetli yağışlar sonucu yerleşim yerleri su altında kaldı - Son Dakika
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