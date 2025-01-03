Fransa: Suriye için Yeni Umutlar - Son Dakika
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Fransa: Suriye için Yeni Umutlar

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Suriye'de yeni bir dönem ve uzlaşı mesajlarıyla sivil toplumla görüştü.

03.01.2025 18:18
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yaptığı ilk ziyarette, sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkent Şam'da sivil toplum temsilcileriyle görüşen Barrot, burada yaptığı konuşmada, bundan aylar önce "halkı yerinden edilen ve sürülen" ve "halkına zulmeden suçlu mafya rejiminin" bulunduğu bir Suriye tablosu olduğunu ancak Baas rejiminin devrilmesini ile "yeni bir umut" doğduğunu dile getirdi.

"Egemen bir Suriye, istikrarlı bir Suriye, yatışmış bir Suriye umudu. Suriye halkının kararlılık ve seferberliğinin bize verdiği umut." ifadelerini kullanan Barrot, bu umudu "kırılgan ama gerçek" bir umut olarak tanımladı.

Fransa'nın Suriye halkının yanında olma kararlılığını yineleyen Barrot, Suriye'deki geçiş hükümetine, bu umuda ilişkin 3 mesajlarının olduğunu söyledi.

Barrot bunlardan ilkinin "Suriyelilere ait bir Suriye" mesajı olduğunu ve tüm etnik ve dini tarafların hiçbir ayrım yapılmadan siyasi olarak temsil edildiği ve Suriye vatandaşlığına kabule ilişkin olduğunu kaydetti.

Suriye'de yeni anayasanın yapılması için Fransa'nın hukuki ve teknik destek sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Barrot, tüm tarafların yönetime katıldığı bir sistem inşa edilmesini istediklerini ve Suriye için Fransa'nın öncülüğünde uluslararası tarafların da katıldığı bir konferansı temmuz ayında düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

"Suriye umuduna" ilişkin ikinci mesajlarının uzlaşı olduğunu söyleyen Barrot, adaletsiz bir uzlaşının mümkün olmadığını, Sednaya Hapishanesi ziyaretinde gördükleriyle bunun daha aşikar hale geldiğini belirtti. Barrot, Suriye'nin "cezasızlıkla" mücadelesine destek vereceklerini dile getirdi.

Üçüncü mesajlarının "egemen ve emin bir Suriye"nin inşasıyla ilişkili olduğunu dile getiren Barrot, "Egemen ve emin Suriye, artık savaşa ve çatışmaya yer bırakmayacak. Bu yüzden ülkenin kuzeyinde silahlar susmalı. Bu yüzden siyasi bir çözüm bulunmalı." dedi.

Barrot, Suriye'de DEAŞ'la mücadelelerinin sürdüğünü belirterek yeni bir DEAŞ yapılanmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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