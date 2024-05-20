Fransa, Yeni Kaledonya'daki Eylemleri Güç Kullanarak Bastırmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Fransa, Yeni Kaledonya'daki Eylemleri Güç Kullanarak Bastırmaya Çalışıyor

Fransa, Yeni Kaledonya\'daki Eylemleri Güç Kullanarak Bastırmaya Çalışıyor

Fransa, Yeni Kaledonya'da yerli halkın seçimlerdeki nüfuzunu azaltacak düzenlemelere karşı başlattığı eylemleri bastırmak için daha fazla güç kullanmaya devam ediyor. Başkent Noumea'da durum hala kontrol altına alınamamış durumda. Fransız güvenlik güçleri, şiddet olaylarını bastırmak için geniş çaplı operasyonlar yürütüyor. Yerel yetkililer, başkent Noumea'da kundaklama ve yağmalama olaylarının devam ettiğini bildirirken, alkol satışı, silah sevkiyatı ve toplanmaya yasağı gibi önlemler de alındı. Bağımsızlık yanlılarının merkez üssü haline gelen başkentteki şiddet olayları nedeniyle üniversite kampüsleri ve havalimanı da kapatıldı. Şiddet olaylarında birçok yaralı olduğu belirtilirken, iki jandarmanın cenazesi Fransa'ya gönderildi.

20.05.2024 12:23
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Fransa, Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da yerli halkın seçimlerdeki nüfuzlarını azaltacak düzenlemelere tepki için başlattığı eylemleri daha fazla güç kullanarak bastırmaya çalışıyor ancak özellikle başkent Noumea'da durum hala kontrol altına alınabilmiş değil.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız güvenlik güçleri, ülkeden 17 bin kilometre uzaklıktaki kolonisi Yeni Kaledonya'da yaklaşık bir haftadır süren şiddet olaylarını bastırmaya çalışıyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Ada'ya sevk ettiği yaklaşık 2 bin 700 polis ve jandarmayla, geniş çaplı operasyonlar yürüterek yerel halkın bağımsızlık dahil taleplerini bastırmayı amaçlıyor.

Yeni Kaledonya'ya ilişkin son gelişmeler

Yerel yetkililer, önceki günlere kıyasla Ada'nın daha sakin bir gece geçirdiğini bildirirken başkent Noumea'nın Ducos bölgesinde kundaklama ve yağmalama olayları, başkente bağlı Dumbea'da da yollara barikat kurma girişimleri devam ediyor.

"Yeni Kaledonya Cumhuriyeti" adıyla bilinen kolonideki Fransız Yüksek Komiserliği, bugün itibarıyla Ada'da 240 kişinin gözaltına alındığını ve Fransız hükümetinin talimatıyla Noumea'yı La Tontouta Havalimanı'na bağlayan yollarda tam kontrolü sağlamak için operasyon yürütüldüğünü açıkladı.

Ayrıca Ada'da alkol satışı, silah sevkiyatı ve toplanmaya yasağı ile 18.00-06.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının, olağanüstü hal süresince devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, bağımsızlık yanlılarının merkez üssü haline gelen başkent Noumea'da şiddet olayları nedeniyle Yeni Kaledonya Üniversitesi kampüslerinin ikinci emre kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Yeni Kaledonya'da hizmet veren uluslararası hava yolu şirketi Aircalin ise havalimanının 23 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Camille Chaize, BFMTV'de katıldığı programda güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu onlarca yaralının olduğu bilgisini paylaştı.

Chaize, Ada'da silahlanmaya ve silah dolaşımına karşı üst düzey teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Yeni Kaledonya'daki operasyonlarda hayatını kaybeden iki jandarma için Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetindeki Istres Havalimanı'nda tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in de katıldığı törenin ardından iki jandarmanın cenazesi, Yvelines vilayetindeki Velizy-Villacoublay Askeri Üssü'ne taşındı.

Yeni Kaledonya'da OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Adada 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları, yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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