FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITINDA TÖREN - Son Dakika
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FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITINDA TÖREN

FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITINDA TÖREN

FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITINDA TÖRENÇanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören yapıldı.

24.04.2025 16:51
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FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITINDA TÖREN

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören yapıldı. İlk olarak Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Konuşmaların ardından anıta Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ve savaşa katılan ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ile beraberindekilerin mezarlara karanfil bıraktı. Daha sonra İngiliz Helles Anıtı'ndaki törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu. Yazgı ile Anne ve yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması sonrası ülkelerin milli marşları okundu ve tören sona erdi. Şehitler Abidesi'ndeki programa katılanlar, her iki törende de hazır bulundu.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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Kaynak: DHA

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