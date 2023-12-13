 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FTSO Başkanı Osman Çıralı, üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi

FTSO Başkanı Osman Çıralı, üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir söyleşide üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı. Çıralı, ticari kariyerine ilişkin önemli noktaları paylaşırken, FTSO'nun bölgeye yatırımlar kazandırmak için çalıştığını vurguladı. Söyleşi sonunda Çıralı'ya teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı
13.12.2023 - 17:17,
Abone Ol

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, "Girişimciliğe Dair" söyleşisinde üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Topluluğunca fakültenin Umut Ertürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiyi, Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Coşkun ve akademik personel ile üniversite öğrencileri izledi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Coşkun, öğrencileri iş dünyasıyla buluşturarak girişimcilik ruhunu önceleyecek bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, ilk olarak ticari kariyerine ilişkin önemli noktalarını öğrencilerle paylaştı.

FTSO'nun 122 yaşında Türkiye'nin en köklü odalarından biri olduğunu anlatan Çıralı, Fethiye ve Seydikemer'de ticari hayatın güvenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için gayret göstermenin yanında, bölgeye dev yatırımlar kazandırmak içinde gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Babadağ Teleferik'in FTSO tarafından bölgeye kazandırıldığını dile getiren Çıralı, Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi için de aynı oranda hevesli ve istekli olduklarını belirtti.

Çıralı konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Staj konusunda öğrencilerin yardım istemesi üzerine öğrencilere kaydetmeleri için cep telefonu numarasını veren Çıralı, kendisini arayanlara yardımcı olmak için elinden gelen gayreti göstereceğini sözlerine ekledi.

Söyleşi sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Recai Coşkun tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edilen Çıralı, öğrencilerden alkış aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye, Türkiye, Çıralı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FTSO Başkanı Osman Çıralı, üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:25
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi: Sporda şiddet yasası değişecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi: Sporda şiddet yasası değişecek

Son Dakika
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:25 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi: Sporda şiddet yasası değişecek
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 17:23:56. #1.12#
SON DAKİKA: FTSO Başkanı Osman Çıralı, üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement