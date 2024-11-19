G20 Zirvesi'nde Küresel İttifak Kuruldu

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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- 19. G20 Zirvesi'ne katılan liderler, Brezilya'nın başlattığı Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak çerçevesinde Rio de Janeiro kentinde toplu fotoğraf çektirdi, 18 Kasım 2024.

"Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen Rio Zirvesi'nde, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak kurulmasına karar verildi. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)