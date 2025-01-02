Gabon'da Seçim Tarihi Belirsiz - Son Dakika
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Gabon'da Seçim Tarihi Belirsiz

Askeri yönetim, Gabon'da serbest cumhurbaşkanı seçiminin 2023'te yapılacağını duyurdu.

02.01.2025 18:16
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Gabon'da 30 Ağustos 2023'te darbeyle iktidara gelen askeri yönetim, özgür ve şeffaf cumhurbaşkanı seçiminin bu yıl yapılacağını açıkladı.

Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema yaptığı açıklamada, 30 Ağustos 2023'te iktidara geldiklerinde açıkladıkları seçim takviminin uygulanacağını ve geçiş sürecinin 30 Ağustos 2025'te sonlanacağını belirtti.

Nguema, tüm vatandaşlara seçmen listelerine kaydolmaları çağrısında bulundu.

Seçimin kesin tarihi henüz açıklanmazken, İçişleri Bakanlığı ocak ayının sonuna kadar seçmen listelerinin güncelleneceğini duyurdu.

Gabon'daki darbe

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2023'teki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Dünya, Gabon, Son Dakika

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