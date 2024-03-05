GADADİK ve İslahiye Dağcılık Kulübü Üyeleri Amanos Dağlarına Tırmandı

AK Parti Milletvekilleri Manisa'da Basın Mensuplarıyla Buluştu

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baybatur, programda yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimleri için sahada olduklarını ve Manisa için önemli projelerde adımlar attıklarını belirtti. Akkal ise seçimlerin sonuçlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geleceğini etkileyeceğini iddia etti.