Gagauz Başkanı Gutsul'un Ev Hapsi 30 Gün Uzatıldı

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'a verilen ev hapsi süresi 30 gün uzatıldı.
Başkent Kişinev'deki mahkemede, Gutsul'un 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
Duruşmada, savcılığın talebi üzerine Gutsul'un 30 gün daha ev hapsinde kalmasına karar verildi.
Gutsul'un avukatı Sergey Moraru, mahkeme kararının temelsiz olduğunu ve itiraz edeceklerini açıkladı.
Duruşma esnasında mahkeme binası önünde gösteri yapıldı.
Eylemciler, Moldova yönetimini bölgeye baskı kurmakla suçladı ve Gutsul'un serbest bırakılmasını talep etti.
Olay
Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, 25 Mart'ta Kişinev'deki havaalanında gözaltına alınmıştı.
Gutsul'un, 28 Mart'ta, 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı şekilde finanse edildiği gerekçesiyle süren davanın duruşmasında 20 gün tutuklanmasına karar verilmişti.
Kişinev mahkemesi, 9 Nisan'da Gutsul'un, 30 gün ev hapsinde kalmasına karar vermişti.
Bu sürede Gagauz Özerk Yeri'nin çeşitli bölgelerinde, Gutsul'un tutuklanmasına karşı gösteriler yapılmıştı.
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