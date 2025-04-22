Gallant'tan Tünel İtirafı

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Ağustos 2024'te, "Hamas'ın Gazze'ye silah kaçırmak için kullandığı askeri tünel" diye dolaşıma soktuğu fotoğrafın, aslında "bir metre derinliğindeki su kanalı olduğunu" itiraf etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da bu gece detayları yayımlanacak röportajda Gallant, İsrail ordusunun ağustosta Gazze'nin Mısır sınırında Hamas'a silah kaçırmak için kullandığı tünel diye paylaştığı fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gallant, ordunun bu dönemde Hamas'a ait tünel diye "içinde askeri bir cipin görüldüğü fotoğrafın" aslında üzeri toprakla kaplı bir metre derinlikteki bir su kanalı olduğunu söyledi.

Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan Gazze'ye bir silah kaçakçılığına rastlamadıklarını dile getiren eski İsrail Savunma Bakanı, "Bu aslında bir tünel değil ateşkes anlaşmasını önleme girişimiydi." ifadesini kullandı.

KAN, Gallant'ın işaret ettiği fotoğrafın, Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakerelerinin yoğunlaştığı Ağustos 2024'te gündeme geldiğine dikkati çekti.

İsrail ordusundan, KAN'ın haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu fotoğrafta, tünel çıkışı gibi bir noktada askeri cipin yer aldığı görülüyor. İsrail ordusu, bu dönemde Hamas'a ait Mısır sınırında üç metre derinliğindeki askeri tünelin içinde bir araç ilerleyebilecek genişlikte olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ve özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu, ateşkes müzakerelerinde Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun "İsrail'in güvenliği için kritik olduğunu, buradan çekilmeyi reddettiklerini" ifade etmişti.

Netanyahu, gerek içeride, İsrailli esirlerin aileleri gerekse uluslararası alanda Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve esir takası anlaşmasını siyasi hesaplarla önlemekle eleştiriliyor.