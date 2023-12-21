Gambiya\'da Toz Bulutları Alarmı

Gambiya'da, Sahra Çölü'nden gelen ve başkent Banjul dahil ülkenin birçok yerinde günlerdir etkisini sürdüren toz bulutları nedeniyle alarm verildi.

Sağlık Bakanlığından alarm nedeniyle yapılan açıklamada, uzun süre toza maruz kalmanın kronik solunum ve akciğer sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada "Havadaki tozun ince partikülleri alt solunum yollarına nüfuz ederek kan dolaşımına girebilir ve burada tüm iç organları etkileyerek felç gibi kardiyovasküler rahatsızlıklara sebep olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Halktan mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları istenen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda olanların da maske ve gözlük takmaları gerektiği vurgulandı.

Sahra Çölü'nden gelen kum nedeniyle Gambiya'da toz bulutlarına sıkça rastlanıyor.