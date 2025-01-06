Gana'da Cumhurbaşkanından 11 Mahkuma Af

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Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'nun, görevinin son gününde 11 mahkumu affettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Akufo-Addo, görev süresinin bitimine bir gün kala, Anayasa'nın 72. maddesi uyarınca, "merhamet yetkisini" kullanarak 11 mahkumu affetti.

Af kararlarının, mahkumların sağlık durumları, tutukluluk süreleri ve diğer hafifletici faktörleri göz önünde bulundurularak alındığı kaydedilen açıklamada, Akufo-Addo'nun, affedilen mahkumların durumlarını, yasalar çerçevesinde "kapsamlı bir şekilde" inceledikten sonra yetkisini kullandığı belirtildi.

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ana muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongresi'nin (NDC) adayı John Dramani Mahama, seçmenlerin yüzde 56,55'inin oyunu alarak kazanmıştı.

Mahama, yarın yemin ederek görevi Akufo-Addo'dan devralacak.