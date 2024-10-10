Gana'da Sendikaların Grev Kararı Askıya Alındı - Son Dakika
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Gana'da Sendikaların Grev Kararı Askıya Alındı

Gana'da işçi sendikaları, yasa dışı altın madenciliği nedeniyle grev kararını askıya aldı.

10.10.2024 15:50
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Gana'da işçi sendikaları, artan yasa dışı altın madenciliğinin doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı grev kararını askıya aldı.

İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) Genel Sekreteri Joshua Ansah, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasa dışı altın madenciliği konusunda işçi sendikaları temsilcileri ve hükümet yetkilileriyle verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

TUC'nin yasa dışı altın madenciliğinin doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı grev kararını askıya aldığını aktaran Ansah, "Yargı ile birlikte çalışan hükümet, yasa dışı madencilik davalarına bakmak üzere halihazırda 7 yüksek mahkeme ve 7 çevre mahkemesi olmak üzere 14 mahkeme kurdu." dedi.

Ansah, işçi sendikalarının hükümetin yasa dışı madenciliğe karşı uygulayacağı tedbirleri takip edeceklerinin altını çizerek "Hükümet gerekeni yapmazsa bizden haber alacak." ifadesini kullandı.

Gana'da son zamanlarda gündemde olan yasa dışı madenciliğe karşı bu ay başında protestolar düzenlenmişti.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede devam eden yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da Sendikaların Grev Kararı Askıya Alındı - Son Dakika

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