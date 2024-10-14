Gana'da Trajik Kazada 15 Ölü - Son Dakika
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Gana'da Trajik Kazada 15 Ölü

Gana'nın Ashanti vilayetinde otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

14.10.2024 19:47
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Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ashanti vilayetine bağlı Kwapia bölgesinde, yolcu taşıyan bir otobüs, aşırı hız yaparken kontrolden çıkarak çukura düştü.

Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gana'da Trajik Kazada 15 Ölü - Son Dakika

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