Gana'dan Filistin'e Kakao Yardımı

Gana hükümeti, Filistin halkına 40 ton yerli üretim kakao ürünü yardımında bulundu.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, yaptığı açıklamada, söz konusu yardımın, Gana'nın insani dayanışma ilkesine ve Filistin halkıyla olan uzun süreli dostane ilişkilerine dayandığını belirtti.

Mahama, Gazze'den gelen görüntülerin ve haberlerin, özellikle masum sivillerin yaşadığı acıların yürek burktuğunu vurgulayarak, hükümet olarak Filistin halkına 40 ton yerli üretim kakao ürünü yardımı sağladıklarını ifade etti.

Bu ürünlerin, Gana'nın doğal zenginliklerinin bir yansıması olduğunu belirten Mahama, özellikle yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan anne ve çocuklar için önemli bir besin kaynağı oluşturduğunu vurguladı.

John Dramani Mahama ayrıca, İsrail-Filistin meselesine kalıcı çözüm getirilmesi için iki devletli çözüm çağrısını yineledi ve tüm taraflara diyalog ve barış yolunu benimsemeleri çağrısında bulundu.

Yardımı teslim alan Filistin'in Akra Büyükelçisi Abdulfettah Ahmed Halil es-Sattari de yapılan bu yardımın, Gazze halkı için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.