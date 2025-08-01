Gana'dan Okyanus Koruma Projesi

Gana, deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) ve Lloyd's Register Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Ocean Centers Ghana" (Gana Okyanus Merkezi) projesini hayata geçirdi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Geliştirme Bakanı Emelia Arthur, Merkezin açılışı dolayısıyla başkent Akra'da düzenlenen törende, güvenli ve sürdürülebilir okyanus endüstrileri için işbirliğine dayalı, kanıta dayalı ve yerel olarak yönlendirilen çabalar konusunda yenilenmiş bir taahhüt başlattıklarını belirtti.

"Okyanus, sadece geçim kaynağı ve gıda değil, aynı zamanda Gana ekonomisi ve toplumunun temel taşlarından biridir." diyen Arthur, kıyı topluluklarının okyanusa olan bağımlılığına dikkati çekti.

Arthur, okyanusun aşırı avlanma, kirlilik, yasa dışı faaliyetler, iklim değişikliği ve değer zinciri boyunca yetersiz güvenlik önlemleri gibi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Gana'nın yakında ilk deniz koruma alanını ilan edeceğini bildiren Arthur, bu adımın okyanus ekosistemlerinin korunmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Ocean Centers girişimi, okyanus güvenliği, sürdürülebilirlik ve etik iş uygulamalarına yönelik yerel çözümleri hızlandırmayı hedefliyor.

Program, küresel düzeyde ilk olarak 2025 BM Okyanus Konferansı'nda Fransa'da duyurulmuştu.