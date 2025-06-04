Gana ve Japonya'dan 2,6 Milyon Dolar Hibe Anlaşması

Gana ile Japonya hükümetleri arasında Japonya'nın İnsan Kaynağı Geliştirme Bursu (JDS) Programı kapsamında 402 milyon yen (2,6 milyon dolar) hibe anlaşması imzalandı.

Gana Maliye Bakanı Cassiel ATO Forson ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) İcra Kıdemli Başkan Yardımcısı Miyazaki Katsura, başkent Akra'da törenle 402 milyon yen hibe anlaşmasına imza attı.

Bakan Forson, törende yaptığı konuşmada, Japonya hükümeti ve halkına süregelen destekleri için teşekkür ederek, programın Gana'nın kurumsal kapasitesini güçlendirme ve bilgi temelli, dirençli bir kamu sektörü inşa etme hedefleriyle örtüştüğünü belirtti.

Gana ekonomisinin mevcut durumu hakkında da bilgi veren Forson, ülkenin egemen kredi notlarının yakın zamanda iyileşmesinin beklendiğini ve bunun ekonomik toparlanma sürecindeki ilerlemeyi yansıtacağını söyledi.

Japon heyetine başkanlık eden JICA İcra Kıdemli Başkan Yardımcısı Katsura ise Gana'nın taleplerine olumlu yaklaştıklarını belirterek, Japonya'nın uzun vadeli kalkınma işbirliği konusundaki kararlılığını yineledi.

Katsura, JDS Programı'nın Ganalı profesyonelleri liderlik ve kurumsal reformlara hazırlamak açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.