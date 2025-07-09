Gannuşi'ye 14 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Gannuşi'ye 14 Yıl Hapis Cezası

09.07.2025 14:54
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Tunus'ta Raşid el-Gannuşi, 'devlet güvenliğine komplo' suçlamasıyla 14 yıl hapis cezası aldı.

Tunus'ta, "devlet güvenliğine komplo" davasında 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin savunma heyeti, müvekkillerinin masumiyetinde ısrarcı olduklarını belirtti.

Gannuşi'nin savunma heyetinden yapılan açıklamada, "Kamuoyunu, söz konusu kararın uzaktan yürütülen bir yargılamanın ardından alındığı konusunda bilgilendirmek isteriz." ifadelerine yer verdi.

Gannuşi'nin "adil yargılamanın asgari koşullarının dahi bulunmaması" nedeniyle bu duruşmaya katılmayı reddettiği aktarıldı.

Gannuşi'ye yöneltilen suçlamaların tamamını reddeden heyet, "Müvekkilimizin isnat edilen hiçbir eylemi gerçekleştirmediğine ve masumiyetine olan mutlak inancımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Savunma heyeti, müvekkillerine davada yöneltilen suçlamalarında tamamının, sahte ve çelişkili iddialarını destekleyen; hiçbir delil sunmayan hatta bu iddiaların çoğunu geri çeken gizli bir tanığın asılsız iftirasına dayandığını öne sürdü.

Gannuşi'nin yokluğunda ve savunma ekibinin müdafaasına imkan vermeden karar verilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Gannuşi'nin özgürlüğünü savunmaya, masum olduğunu ispat etmeye, tüm yasal güvenceler ve masumiyet karinesi çerçevesinde adil yargılanma hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Tunus'ta "devlet güvenliğine komplo" davası kapsamında salı günü görülen duruşmada Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'ye 14 yıl hapis cezası verilmişti.

Aynı davada eski Tunus İstihbarat Başkanı Mehrez ez-Zuari, Kartaca Uluslararası Havalimanı eski Uçak Güvenliği Birimi Başkanı Abdülkerim el-Ubeydi, Nahda Hareketi yöneticilerinden Habib el-Levz ve Bin Arus vilayetinin Ez-Zehra Belediye Başkanı Rayan el-Hamzavi de 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gıyaben yargılanan sanıklar hakkında ise eski Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Nadiye Ukkaşe, Raşid el-Gannuşi'nin oğlu Muaz el-Gannuşi ile Nahda yöneticileri Adil ed-Daada ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam hakkında 35'er yıl hapis cezası verilmişti.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA

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