Garanti BBVA'nın Bahar Konserleri Mart Ayında Başlıyor

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Garanti BBVA'nın geleneksel "Bahar Konserleri" mart ayında başlayacak.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, mayıs sonuna kadar devam edecek konser programı, caz, alternatif rock ve pop müziğin sevilen isimlerini müzikseverlerle bir araya getiriyor.

Etkinlik kapsamında Cansu Nihal Akarsu ve Erdem Özkan "A Night of Duets" ile 2 Mart'ta Nardis Jazz Club'da, Pinhani 23 Mart, Yedinci Ev ise 12 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak.

Amerikalı müzisyen Emma Ruth Rundle 11 Mayıs'ta Blind'da dinleyicileriyle buluşurken, 24-25 Mayıs'ta Still Corners Salon İKSV'de, Puma Blue ise 29 Mayıs'ta serinin son konserinde Blind'da konser verecek.