GAÜN\'den Matematikte Yapay Zeka Eğitimi

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından uygulanan projeyle matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık temelli eğitimler sunarak öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

TÜBİTAK'ın 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından ikinci kez desteklenen "Yapay Zeka Destekli Bulanık Mantık Teorisi ile Günlük Hayat Problemlerinin Çözümü (Fuzzy Logic-2)" projesiyle matematiğin günlük hayat problemlerine daha etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.

Projeye, Gaziantep MEB bünyesinde görev yapan matematik öğretmenlerinin yanı sıra akademisyenler ve alanında uzman kişiler katılıyor.

Eğitimler, öğretmenlerin yapay zeka ve bulanık mantık uygulamalarını derslerine entegre etmelerine böylece matematiğin daha somut bir şekilde öğrencilere aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Proje Yürütücüsü GAÜN öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Han Şimşekler Dizman, AA muhabirine, 8 farklı paydaş kurumun desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık konularında farkındalık kazandırmayı ve bu bilgileri sınıf ortamına taşıyabilecekleri eğitimler sunmayı amaçladıklarını aktaran Dizman, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın içinde yoğun bir matematiksel altyapı mevcut. Öğretmenlerimizi bu konuda yetkinlikler kazandırarak, matematik derslerinde daha anlamlı ve gerçekçi uygulamalar yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Klasik matematik yöntemleri her zaman günlük hayat problemlerini çözmeye yetmiyor. Projemiz, bu problemleri daha yenilikçi bir yaklaşımla ele almayı teşvik ediyor."

Matematik öğretmeni Meltem Şenel Özarpacı Tunç da projeyle matematiği somutlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.