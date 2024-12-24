GAÜN'e Yeni Rektör Atandı

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Arif Özaydın'dan devraldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, GAÜN Rektörlük makamında devir teslim töreni gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Arif Özaydın, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle üniversitemizin yeni Rektörü olarak Prof. Dr. Sait Mesut Doğan atanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Üniversitemize, şehrimize, ülkemize hayırlı hizmetler nasip etsin. Biz dört yıl boyunca bu görevi yürüttük. Bu bir bayrak yarışıdır. Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görevi devralan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise Gaziantep Üniversitesi'ni daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Prof. Dr. Arif Özaydın'ın da ifade ettiği gibi bu bir bayrak yarışı. Kendisi ve ekibi, özellikle deprem döneminde çok zor zamanlarda üniversitemize ellerinden gelen katkıyı sunmuşlardır. Emekleri için kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra hedefimiz, üniversitemizi daha ileri noktalara taşımak ve başarı grafiğini yükseltmek olacak." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda karşılıklı olarak çiçek takdim edildi.