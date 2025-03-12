Gauteng'de Otobüs Kazası: 16 Ölü, 45 Yaralı

GAUTENG, 12 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'nın kuzeydoğusundaki Gauteng eyaletinde otobüs kazasının meydana geldiği alanı temizleyen görevliler görülüyor, 11 Mart 2025.

Güney Afrika'nın kuzeydoğusundaki Gauteng eyaletinde salı sabahı bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi ise yaralandı. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)