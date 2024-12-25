Gavda Adası'nda Bot Faciası: 8 Ölü

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Girit'in güneyindeki Gavda Adası açıklarında 14 Aralık'ta göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, akşam saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp sayısının 30'un üzerinde olduğu tahmin edilen kazada şu ana kadar 8 cesede ulaşıldı.

Gavda Belediye Başkanı Lilian Stefanaki gazetecilere yaptığı açıklamada, cesetlerin derin dondurucuda muhafaza edildiğini aktararak, "Bu bizim için çok ağır bir yük. Adada sadece bir polis, iki itfaiye eri ve bir başkan yardımcısı görev yapıyor. Devletin bu durumu ciddi bir şekilde ele alması gerekiyor." dedi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin, bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.