Gazeteci Ayşenur Arslan'a Terör Suçlaması - Son Dakika
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Gazeteci Ayşenur Arslan'a Terör Suçlaması

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Ayşenur Arslan, terör propagandası yapmaktan yargılanıyor. Duruşma, 6 Mayıs 2025'e ertelendi.

11.03.2025 14:26
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İki yıl önce İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen bombalı terör saldırısıyla ilgili Halk TV'deki programında bazı sorular yönelten gazeteci Ayşenur Arslan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada söz alan Arslan, "50 yıllık gazetecilik tecrübemle, intihar eylemleri konusunda araştırma yapmış bir gazeteci olarak bu olay gerçekten bir terör eylemi mi, değil mi bunu sorguladım. Anadolu'daki bir kentten arabayı gasp ederek arabayı Ankara'ya getirdiler. Neden böyle bir yöntem seçildi, başka bir şey mi var diye düşünerek bir gazetecinin sorması gereken soruyu sordum. Terörü aklamaya çalışmadım. Tam tersine terörle mücadele etmek için, kuklalarını piyonlarını ortaya çıkarmak için soru sordum." dedi. Duruşma ertelendi.

Ankara'da 1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişinde gerçekleşen bombalı terör eyleminde iki terörist ölmüş, iki polis de yaralanmıştı. Bu olaya ilişkin Halk TV Medya Mahallesi programında "Ankara'nın Kalbinde Terör Saldırısı" başlıklı haberin sonandaki sözleri nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma aşamasında ifade veren Arslan, "Ne programda ne de şu an ifadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Meydana gelen eylemi programda olduğu gibi burada da lanetliyorum. Güvenlik bürokrasisinin son zamanlarda başarılı şekilde sürdürdüğü politikasına yönelik bir takım güçlerin terör örgütü kılığına bürünerek mesaj vermiş olabileceği

ihtimalini sorgulamak istedim." demişti.

Bu savunmaya rağmen açılan davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ayşenur Arslan'ın geldiği duruşmaya, geçen hafta cezaevinden çıkan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Timur Soykan, Şule Aydın ve diğer meslektaşları ile avukatları Uğur Poyraz, Sebla Öztürk Başarır ve Ziya İlker Göktaş katıldı.

"Terör kuklalarını, piyonlarını ortaya çıkarmak için soru sordum"

Duruşmada söz alan Ayşenur Arslan, programda söylediklerini özetlerken, "O gün Ankara'da bir araç İçişleri Bakanlığı önünde patlatıldı. İntihar eylemi olarak aksettirildi. 50 yıllık gazetecilik tecrübemle, intihar eylemleri konusunda araştırma yapmış bir gazeteci olarak bu konuya dikkat çektim. Bu olay gerçekten bir terör eylemi mi, değil mi bunu sorguladım. Anadolu'daki bir kentten arabayı gasp ederek Ankara'ya getirdiler. Neden böyle bir yöntem seçildi, başka bir şey mi var diye düşünerek bir gazetecinin sorması gereken soruyu sordum. Terörü aklamaya çalışmadım. Tam tersine terörle mücadele etmek için, kuklalarını, piyonlarını ortaya çıkarmak için soru sordum. Programdan saatler sonra kimi odaklar tarafından suçlanmam gece yarısını buldu. Demek ki ne söylediğimi onlar da anlamamışlar. Terör propagandası asla yapmadım yapmam." dedi.

"Soru sormayı unutursanız kendinize gazeteci demeyin"

Gazetecilikte doğru soru sormanın önemine dikkat çeken Arslan, "Ankara'daki intihar eylemlerinde amaç karşı tarafa zarar vermekse burada başka bir şey var diyorum. Anadolu'dan arabanın gasp edilerek Ankara'ya getirilmesi ilginç. Ben soruyorum. Gerçekler ancak sorular sorulduğunda ortaya çıkar. 'Soru sormayı unutursanız kendinize gazeteci demeyin' derim ben genç çocuklara... Ben ne ile suçlandığımı anlamıyorum. Olaya bakıyorum; bana göre bir tuhaflık var diyorum. Ben şunu demiyorum terör örgütündeki çocuklar 'iyi çocuklar' demiyorum. 'Burada bir yanlışlık var' diyorum." diye devam etti.

Ardından söz alan avukatlar, bu iddianamenin hiç hazırlanmaması gerektiğini, duruşma salonunda yargılananın Ayşenur Arslan değil Türk Adaleti olduğunu vurguladı. Duruşma 6 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Ayşenur Arslan'a Terör Suçlaması - Son Dakika

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