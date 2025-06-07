Gazeteci Oflaz\'a Dava Açıldı

(ANKARA) - ANKA Haber Ajansı muhabiri Mehmet Oflaz hakkında, "TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı: Yargıtay'dan Konya Valisi Vahdettin Özkan hakkında karar" başlıklı haberi nedeniyle, halen Manisa Valiliği görevinde bulunan Vahdettin Özkan'ın şikayeti üzerine "gizliliğin ihlali" suçundan dava açıldı. İlk duruşma 1 Aralık'ta Konya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Meslek örgütleri Oflaz'a dava açılmasına, "Haberden suç, gazeteciden suçlu çıkaramayacaksınız" tepkisini gösterdi.

Gazeteci Mehmet Oflaz, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştığı dönemde, "TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı: Yargıtay'dan Konya Valisi Vahdettin Özkan hakkında karar" başlıklı haberi kaleme almıştı. Oflaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısınca, Konya Valisi Vahdettin Özkan hakkındaki suç duyurusunun işleme konulmadığını haberleştirmişti.

Şu an Manisa Valisi olan Vahdettin Özkan'ın şikayeti üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Oflaz hakkında "gizliliğin ihlali" suçundan iddianame hazırladı. İlk duruşma 1 Aralık'ta Konya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

"Haberden suç, gazeteciden suçlu çıkaramayacaksınız!"

Gazeteci Mehmet Oflaz hakkında dava açılmasına meslek örgütleri tepki gösterdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız ve üyemiz Mehmet Oflaz'a, 'TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı: Yargıtay'dan Konya Valisi Vahdettin Özkan hakkında karar!' başlıklı haberi nedeniyle Manisa Valisi'nin şikayeti üzerine dava açıldı. 1 Aralık'ta Konya Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görülecek. Meslektaşımıza, haberine konu olan Yargıtay kararına ilişkin 'kaynağını belirtmeden ulaşarak' denilerek 'gizliliğin ihlali' suçu yöneltilmiştir. Hatırlatıyoruz gazeteciler, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz. Halkın genel çıkarları için haber yapan gazetecilere dava açılması ise kabul edilemezdir. Bu hukuksuzluğun karşısındayız. Gazeteciliğin suç olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz. Mesleğimize yönelik saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz."

TGS Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada ise "Yargıtay kararını haberleştirmek, 'gizliliğin ihlali' değil gazeteciliktir. Haberden suç, gazeteciden suçlu çıkaramayacaksınız. Bu hukuksuz ve anlamsız baskının karşısında, üyemiz Mehmet Oflaz'ın yanındayız" denildi.