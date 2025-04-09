Gazetecilere Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazetecilere Dava Açıldı

Geniş Video İzle

7 gazeteci, protestoları takip ettikleri gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.

09.04.2025 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Saraçhane'de protestoları takip ettikleri gerekçesiyle 25 Mart'ta tutuklanıp 27 Mart'ta tahliye edilen yedi gazeteci hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet iddiasıyla İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip eden gazeteciler, 24 Mart sabahı gözaltına alınarak 25 Mart'ta "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmıştı. Yapılan itirazın ardından foto-muhabirleri Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Bülent Kılıç, AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray ve Hayri Tunç'un 27 Mart'ta tahliye edilmelerine karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yedi gazeteci hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede, "alınan ifadelerinde gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını beyan ettikleri ancak yapılan dosya tetkikinde şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine dair kollukça herhangi bir tespit yapılmadığı,bu kapsamda şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte delil veya emare elde edilememesi karşında Cumhuriyet Başsavcılığımızca beyanlarına itibar edilmediği" ifade edildi.

İddianame kabul edilirse yedi gazetecinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: ANKA

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı derbide yeni gelişme Galatasaray’ın iki futbolcusu da ceza aldı Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı
Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Yeni takımında da beğenilmedi Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor
Somer Sivrioğlu’ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum
Mıcrosoft’u protesto eden Al-Dubos’a anlamlı destek Mıcrosoft'u protesto eden Al-Dubos'a anlamlı destek
Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv’e girebilirler Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler
Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı

12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
11:31 Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv’e girebilirler Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler
11:15 Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
10:54 Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
17:49 FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
17:24 Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor
17:22 Mıcrosoft’u protesto eden Al-Dubos’a anlamlı destek Mıcrosoft'u protesto eden Al-Dubos'a anlamlı destek
17:16 Somer Sivrioğlu’ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum
17:15 Yeni takımında da beğenilmedi Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
17:11 Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu
17:06 Olaylı derbide yeni gelişme Galatasaray’ın iki futbolcusu da ceza aldı Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 13:08:05. #7.12#
SON DAKİKA: Gazetecilere Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement