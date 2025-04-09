Gazetecilere Dava Açıldı

(ANKARA) - Saraçhane'de protestoları takip ettikleri gerekçesiyle 25 Mart'ta tutuklanıp 27 Mart'ta tahliye edilen yedi gazeteci hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet iddiasıyla İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip eden gazeteciler, 24 Mart sabahı gözaltına alınarak 25 Mart'ta "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmıştı. Yapılan itirazın ardından foto-muhabirleri Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Bülent Kılıç, AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray ve Hayri Tunç'un 27 Mart'ta tahliye edilmelerine karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yedi gazeteci hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede, "alınan ifadelerinde gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını beyan ettikleri ancak yapılan dosya tetkikinde şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine dair kollukça herhangi bir tespit yapılmadığı,bu kapsamda şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte delil veya emare elde edilememesi karşında Cumhuriyet Başsavcılığımızca beyanlarına itibar edilmediği" ifade edildi.

İddianame kabul edilirse yedi gazetecinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.