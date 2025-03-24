Gazetecilere Gözaltı Protesto Edildi

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden (ÇGD) sabah saatlerinde gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Gazetecilere yönelik bu operasyonlar mesleğimizi hedef almaktadır ve halkın haber alma hakkına yeni bir saldırıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Bugün sabah saatlerinde, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye geneline yayılan protestoları takip eden gazeteciler gözaltına alındı. ÇGD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüzbinlerce yurttaşın protesto eylemlerini dünyaya duyuran birçok meslektaşımız sabah gerçekleşen operasyon ile gözaltına alınmıştır. Gazetecilere yönelik bu operasyonlar mesleğimizi hedef almaktadır ve halkın haber alma hakkına yeni bir saldırıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır!"