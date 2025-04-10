Gazetecilere Gözaltı Tepkisi - Son Dakika
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Gazetecilere Gözaltı Tepkisi

Nazmi Bilgin, gazetecilerin gözaltına alınmasını kınadı ve basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

10.04.2025 14:39
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(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla sabaha karşı düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bilgin, "Kaleme kelepçe vurmak, gerçeğe saldırıdır. Bu ülkede gazetecilik yapanlar susturulmak isteniyor ama nafile; gazetecilik suç değildir" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Timur Soykan ve Murat Ağırel gazetecidir. İfade vermeye gidecekleri bilindiği halde, sabaha karşı yapılan bu gözaltı operasyonu kabul edilemez. Bu yöntem artık bir gelenek haline getirildi: Gazeteciler sabahın köründe evlerinden alınarak itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu, sadece mesleğe değil, doğrudan kamuoyunun haber alma hakkına yönelmiş bir saldırıdır."

Soykan ve Ağırel'in özellikle çete ilişkileri, tarikat yapılanmaları ve yargıya dair ortaya koydukları haberlerin bazı çevreleri rahatsız ettiğini vurgulayan Bilgin, "Bu ülkenin gerçekleri karanlıkta kalmasın diye haber yapan gazetecileri karalamak isteyenler şunu bilsin: Kaleme kelepçe vurmak, gerçeğe saldırıdır. Ama o gerçek bir yolunu bulur ve ortaya çıkar" dedi.

"Gazetecilik suç değildir" vurgusunu yineleyen Bilgin, meslektaşlarının bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi:

"Gazeteciler Cemiyeti olarak bu baskıların karşısında durmaya, meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gözaltılarla, baskılarla, tehditlerle gazetecilik durmaz. Basın özgürlüğü susturulamaz."

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Kaynak: ANKA

Timur Soykan, Murat Ağırel, Politika, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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