Gazetecilere Ücretsiz Kalp Taraması - Son Dakika
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Gazetecilere Ücretsiz Kalp Taraması

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Gazeteciler Cemiyeti, basın mensupları için yapay zeka ile ücretsiz kalp taraması yaptı.

15.02.2025 14:35
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Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA)- Gazeteciler Cemiyeti, basın mensupları için ücretsiz kalp taraması yaptırdı. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Esat Çekin, normalden farklı olarak yapay zeka temelli yapılan tarama için "Kalp damar hastalıklarını yüzde 90 üzerinde doğruluk oranı ile tespit etme imkanımız oluyor" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti, özel bir sağlık kuruluşuna basın mensupları için ücretsiz kalp tarama muayenesi yaptırdı. Gazeteciler Cemiyeti'nin Ankara'daki Basın Evinde normal muayeneden farklı olarak yapay zeka temelli bir uygulama ile basın mensuplarının kalp ve damar rahatsızlıkları tespit edildi. Gazeteciler Cemiyeti'nin bekleme odasında kalp-damar rahatszılığı riski yüksek meslek grubundan olan birçok basın mensubu muayene için hazır bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Esat Çekin, yapay zeka temelli yapılan muayene detaylarını ANKA Haber Ajansı'na aktardı. Uygulamalı gösterdiği muayenede Çekin, şunları söyledi:

"Bugün muhabir arkadaşımızın yapay zeka ile kalp taramasını yapacağız. Yaptığımız işlem nedir? Tıpkı bir EKG çeker gibi dört farklı elektrodu göğsünün ön yüzüne bir tane de sırtı olmak üzere üç boyutlu EKG'sini çekiyoruz. Daha sonrasında dört dakika içerisinde 300 tane kalp atışını kaydediyoruz. Her bir kalp atışında 290 farklı parametreyi analiz ediyor. Dört dakikalık kayıt sürecinin sonunda algoritma bir rapor işleme süreci geçiriyor ve bize yedi sayfalık bir rapor veriyor. Bu rapor neticesinde kantitatif olarak yani insan faktörüne dayanmadan algoritmik bir raporlama elde ediyoruz ve kalp damar hastalıklarını yüzde 90 üzerinde doğruluk oranı ile tespit etme imkanımız oluyor."

"Çok genç yaşlarda da maalesef kalp kriziyle karşılaşabiliyoruz"

Kalp krizi rahatsızlığının artık yaş ayırt etmediğini belirten Çekin, kalp taraması ile kalp krizi riskini tespit ederek kalp krizinin önlenebileceğini de vurguladı. Çekin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün dünyanın bütün toplumlarında bütün medeniyetlerde ilk sıradaki ölüm nedeni kalp damar hastalıklarıdır. Eskiden kalp damar hastalıklarını biraz ileri yaş hastalığı olarak sınıflandırıyorduk. Ancak modern yaşamın getirdiği bazı değişiklikler, belki de COVİD pandemisinin etkisinden sonra da çok genç yaşlarda da maalesef kalp kriziyle karşılaşabiliyoruz. Çoğu kez şahit olduğumuz gibi maalesef sahnede sanatçılarımız, halı saha maçında çok genç hayatının baharındaki gençlerimiz veya uzun yol şoförleri, pilotlar gibi yüksek riskli meslek grupları araç başında kalp krizi geçirerek ansızın vefat edebiliyorlar. Maalesef artık kalp krizi, yaş, cinsiyet, statü ayırt etmiyor diyebiliriz. Bilhassa bazı meslek gruplarında daha yüksek riskli grupta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla toplum sağlığı açısından da yapılacak en faydalı şeylerden birisi kalp taramalarını erken dönemde yaparak kalp krizi riskini tespit edip, kalp krizinin önlenmesi diyebiliriz."

Gün içinde 200'e yakın basın mensubu Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Evi'nda kalp tarama muayenesi yaptırdı. Muaeyenesini yaptıran gazeteciler uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, Gazeteciler Cemiyeti'nin uygulamanın devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Sağlık, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Ücretsiz Kalp Taraması - Son Dakika

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