Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ziyaretçi Rekoru: 5.15 Milyon - Son Dakika
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ziyaretçi Rekoru: 5.15 Milyon

Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde Ziyaretçi Rekoru: 5.15 Milyon

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 2024 yılında 5 milyon 150 bin ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. Ziyaretçilerin büyük bir kısmı çevre illerden ve ülkelerden geldi. Gelecekte tünel akvaryumu ve safari park gibi projeler planlanıyor.

30.12.2024 10:38  Güncelleme: 10:44
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TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu yıl 5 milyon 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı ile tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırılırken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, "Buraya gelen 5 milyon 150 bin ziyaretçinin yaklaşık yüzde 85'i çevre illerden ve ülkelerden geliyor" dedi.

350 türden 8 bin hayvanın barındığı Gaziantep Hayvanat Bahçesi; zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, zebra, yılan ve maymun gibi hayvanları görmek isteyenleri ağırlıyor. Yılın her dönemi ziyaretçi ağırlayan ama pandemi ve deprem nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. 2024 yılında 5 milyon 150 bin kişi, dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti.

'TÜNEL AKVARYUMU YAPACAĞIZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, "Gaziantep Doğal Yaşam Merkezimizde 350 türden 8 bin hayvanı misafir ediyoruz. Türkiye'nin tüm şehirlerinden ve değişik ülkelerden ziyaretçilerimiz burayı severek geziyorlar. 2024 yılı içerisinde 5 milyon 150 bin kişiyi burada ağırlamış bulunuyoruz. Son zamanların en büyük ziyaretçi rekorunu kırmış bulunuyoruz. Vatandaşlar buraya geldikleri zaman safari park, tropik kelebek bahçesi, Zooloji Doğa Müzesi, akvaryum ve şempanze adasını geziyorlar. İnsanların çok ilgisini çekiyor. Buraya gelen 5 milyon 150 bin ziyaretçinin yaklaşık yüzde 85'i çevre illerden ve ülkelerden geliyor. Bu da kentin esnafına katkı sağlıyor. Tabii 2025 yılında değişik projelerimiz bulunuyor. Bunlardan en önemlisi, tünel akvaryumu yapacağız. Yırtıcıların safarisini yapacağız. 2025 yılında büyük projelerimizin bazıları bunlar. Bu projeler yine ziyaretçilerimizin merakını uyandıracak ve buraya gelmelerini sağlayacak" dedi.

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ziyaretçi Rekoru: 5.15 Milyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ziyaretçi Rekoru: 5.15 Milyon - Son Dakika
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