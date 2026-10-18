Gaziantep Lisesi 1911\'de başlayan eğitim mirasını 32 derslikli kampüste yaşatıyor

Gaziantep'in köklü eğitim kurumlarından Gaziantep Lisesi, Osmanlı döneminde 1911'de başlayan eğitim serüvenini, Cumhuriyet dönemindeki dönüşümü ve yetiştirdiği mezunlardan aldığı güçle 100 yılı aşkın süredir sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosya haberinin bu bölümünde, Gaziantep Lisesinin eğitim serüveni anlatıldı.

Ayn-ül Maarif İdadisi adıyla 1911'de eğitim hayatına başlayan okul, 1913'te Ticaret İdadisi, 1922'de ise Sultani olarak eğitim vermeyi sürdürdü. Daha sonra okul, 1923-1933 yılları arasında ortaokul olarak faaliyet gösterdi.

Cumhuriyet'in ilanının ardından Anadolu'da açılan şehir liselerinden birinin Gaziantep'te açılması talebi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1933'te kente gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kent yöneticileri ve önde gelenler tarafından dile getirildi.

Bu talebin ardından okul, 1 Şubat 1933'te "Gaziantep Lisesi" adıyla lise düzeyinde eğitim vermeye başladı.

O tarihten bugüne kadar lise olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren okul, 2010 yılında Anadolu lisesine dönüştürüldü, 2018'de Milli Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu statüsüne alındı.

Bu statüyle öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve proje faaliyetleriyle de gelişimlerini destekleyen Gaziantep Lisesi, öğrencilerini yetkin ve erdemli bireyler olarak hayata hazırlamayı sürdürüyor.

Kampüs niteliğindeki yerleşkede eğitim veriliyor

Yerleşke içerisindeki taş binada 1911'de eğitim vermeye başlayan okul, 1962'de inşa edilen merkez binasında eğitim hayatına devam ediyor.

Kent merkezindeki konumuyla öğrencilere eğitim imkanı sunan lisenin 3 binalı kampüs niteliğindeki yerleşkesinde dersliklerin yanı sıra açık ve kapalı spor alanları, atölyeler ve laboratuvarlar bulunuyor.

Yerleşkedeki okulun en eski yapısı olan taş bina ise Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında İl Eğitim Tarihi Müzesi'ne dönüştürülerek eğitim tarihinin yaşatılmasına katkı sunuyor.

Bir asrı aşan eğitim geçmişiyle Gaziantep Lisesi, Osmanlı döneminde başlayan eğitim mirasını Cumhuriyet dönemine taşıyarak bugün de öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Okul Müdürü Mehmet Kürşat Hamurlu, AA muhabirine, Gaziantep Lisesinin 32 derslikte 860 öğrenci ve 65 kişilik öğretmen ve idari personel kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Lisenin yalnızca akademik başarı odaklı bir eğitim anlayışıyla faaliyet göstermediğini dile getiren Hamurlu, şöyle konuştu:

"Okulumuzda öğrencilerimizi akademik hedeflerine ulaştırmak için sadece akademik başarı odaklı çalışmalarla desteklemiyor, bunun yanında sosyal, kültürel, sportif birtakım faaliyetlere dahil ederek de onların yetkin ve erdemli bir birey olarak yetişmesini, kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar da yapıyoruz ayrıca ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak amaçlı TEKNOFEST yarışmalarına, TÜBİTAK destekli yarışmalara ve projelere de ciddi katılım sağlıyoruz."

Hamurlu, okulun köklü geçmişinin öğrenciler üzerinde önemli bir motivasyon oluşturduğunu belirtti.

Geçmişte yetişen mezunların başarılarının bugün eğitim gören öğrenciler için de ilham kaynağı olduğunu ifade eden Hamurlu, şunları aktardı:

"Okulumuzdan mezun olan kişiler siyasetten bürokrasiye, ekonomiden hukuka, sanattan zanaata, daha sayamadığımız çok farklı alanlarda önemli yerlerde bulunuyorlar. Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, Yavuz Bülent Bakiler, eski Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler gibi önemli isimlerdir. Bunun dışında şehrimizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, doktor ve tıp profesörlerinin büyük çoğunluğu da yine Gaziantep Lisesinden mezun olmuştur."

Lisenin 2018 yılında proje okulu statüsüne alınmasının ardından mezun olan öğrencilerin Türkiye'nin sayılı üniversitelerine ve önemli bölümlerine yerleştiğini dile getiren Hamurlu, "Bakanlığımızın 3 yıldır uygulamaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de yetiştirmek istediği öğrenci profiline uygun bir şekilde öğrencilerimizi erdemli, ahlaklı, hem kendileri için hem ülkeleri için hem milletleri için ve tüm insanlık için iyi ve faydalı, güzel işler yapmaları noktasında yetiştirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Mezunlar okulla bağını sürdürüyor

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı İrfan Karakuzulu da 1986'da Gaziantep Lisesine başladığını, 1989 yılında okuldan mezun olduğunu belirtti.

Gaziantep Lisesinde eğitim görmenin kendisi için ayrıcalıklı bir deneyim olduğunu dile getiren Karakuzulu, şunları belirtti:

"Gaziantep Lisesi geçmişi olan, köklü bir lise. Gaziantep Lisesinde okumak ayrıcalıklı bir olaydı. Buradan mezun olduğum için gurur duyuyorum kendimle. Buradaki mezun olan herkes kendisini buraya ait hissediyor. Bu anlamda buranın köklü ve geçmişine biz de Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği olarak sahip çıkıyoruz."

Gaziantep Lisesi mezunları arasında önemli kişilerin yer aldığını belirten Karakuzulu, "Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve eski Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay gibi isimler buradan mezun olan önemli isimlerden sadece birkaçı. Şu an kentimizdeki iş adamı, siyasetçi gibi birçok alanda da mezunumuz bulunuyor."

Karakuzulu, Gaziantep Lisesi mezunlarının okuldan ayrıldıktan sonra da kurumla bağlarını koparmadığını söyledi.

Mezunların kendilerini okulun bir parçası olarak görmeye devam ettiğini dile getiren Karakuzulu, şunları kaydetti:

"Gaziantep Lisesinin bir ruhu olması burayı farklı kılıyor. Geçmiş ruh ve başarı var. Buradan mezun olan insanlar kendini özel hissediyor çünkü Gaziantep Lisesinden mezun olan birçok öğrencilerin birçoğu üniversiteye yerleşiyordu. Mezun olanların birçoğu kariyerli isimler. Şu anda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde vatana ve millete hizmet veriyorlar. O yüzden buranın öğrencileri 'Ben Gaziantep Lisesi mezunuyum' diyebiliyor."