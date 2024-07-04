Gaziantep'te 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan bir operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir tırda 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

04.07.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırda, 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik huzur ve güven çalışması yaptı.

Ekipler, B.Y'nin kullandığı 31 R 4742 plakalı tırı şüphe üzerine durdurdu.

Dedektör köpeğin de desteğiyle araçta yapılan aramada 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, halkın huzur ve güvenliğiyle yarınların teminatı çocuklar ve gençleri korumak amacıyla uyuşturucu imal eden, ticaretini yapan kişilere yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Bu arada operasyon anı da polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 17:51:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement