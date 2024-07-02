Gaziantep'te 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Gaziantep'te hakkında 27 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde kasten yaralama suçundan hakkında 27 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'yü saklandığı adreste yakaladı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.