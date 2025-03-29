Gaziantep'te 97 İşletmeye Gıda Denetimi Ceza! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te 97 İşletmeye Gıda Denetimi Ceza!

Gaziantep'te Ramazan boyunca yapılan denetimlerde 97 işletmeye 6,37 milyon TL ceza uygulandı.

29.03.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gaziantep'te halk sağlığını tehdit eden 97 işletmeye 6 milyon TL ceza

Gaziantep'te Ramazan ayı boyunca yapılan gıda denetimlerinde işletmelere ceza yağdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı boyunca yapılan denetimlerde 3 bin 276 işletme kontrol edilerek gıda güvenliğini sağlayamayan ve halk sağlığı için risk arz eden 97 işletmeye 6 milyon 373 bin 174 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca 77 gıda kontrol görevlisi personel ve 15 özel teknik donanımlı araç ile gıda güvenliğini sağlayamayan ve halk sağlığı için risk arz eden işletmelere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde Ramazan ayı nedeniyle tüketimi artan unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, baklava, şeker ve şekerli mamuller üretimi ve satışı yapan işyerlerinin kontrolüne ağırlık verildi. Ayrıca Ramazan paketleri içerisinde yer alan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri de kontrol edildi.

Halk sağlığını tehdit eden 97 işletmeye 6 milyon TL ceza

Denetimler sonucunda, 3 bin 276 işletme kontrol edilerek gıda güvenliğini sağlayamayan ve halk sağlığı için risk arz eden 97 işletmeye 6 milyon 373 bin 174 TL idari para cezası uygulandı. Hijyenik şartları sağlamayan bazı işletmelere ise gerekli süre verilerek idari yaptırım uygulanırken, hijyenik şartlarını düzeltmeleri ve eksiklerini gidermeleri için 83 gıda işletmesine de süre verilerek gerekli ikazlar yapıldı. Ekiplerin Ramazan ayı içerisinde farklı gıda ürünlerinden aldığı 294 adet numuneden 7'sinin analiz sonucu ise olumsuz sonuçlandı.

Baklavacılara yoğun denetim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle tüketimi artan baklava sektörüne yönelik denetim ve resmi kontrollere de ağırlık verdi. Ekipler, baklava üretimde kullanılan iç antepfıstığından ve sadeyağlardan numune aldı. Alınan numunelerden 8 adet iç antepfıstığında boya aranması ve aflatoksin analizleri yapıldı. Sadeyağda ise bitkisel yağ aranması analizi yapıldı. Alınan numunelerin analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 97 İşletmeye Gıda Denetimi Ceza! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
16:56 Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
16:38 E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
16:31 Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
16:17 Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
16:09 Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
16:02 Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 13:14:15. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 97 İşletmeye Gıda Denetimi Ceza! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement