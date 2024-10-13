Gaziantep'te Aile Facirası

Gaziantep'te tabancayla intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.
Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde dün, çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir (4), eşi Emine Demir'i tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Ahmet Demir'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan namazının ardından 6 cenaze, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Demir'in ailesi, yakınları ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.
Aile yakınlarından Fariz Malat, gazetecilere, Ahmet Demir'in maddi sıkıntısının olmadığını, yaklaşık 2 yıldır sağlık sorunları yaşadığını söyledi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde dün, Ahmet Demir, eşini ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etmişti.
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