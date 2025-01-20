Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti.
Sacır Mahallesi'ndeki bir ikamete ev taşıyan şirketin çalışanı Muhammet Eroğlu (18) asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asansör boşluğundan çıkartılan Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te asansör boşluğuna düşen genç öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?