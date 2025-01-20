Gaziantep'te Bal Üretimi Artacak - Son Dakika
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Gaziantep'te Bal Üretimi Artacak

Gaziantep\'te Bal Üretimi Artacak

Gaziantep'te arı yemi ve arı keki tesisi kurulacak, bal üretimi artırılacak ve eğitim verilecek.

20.01.2025 13:18
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Gaziantep'te bal üretimini artırmak için geliştirilen "Fondan Arı Yemi ve Arı Keki Üretimi Tesisi Projesi" kapsamında tesis kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arı Yetiştiricileri Birliği ile Sahaya Hazır İnovasyon Derneği iş birliğinde bal protokol imza töreni düzenlendi.

Protokol kapsamında, arıların hayatta kalması sağlanarak bal üretimini artırmak, bal üreticilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek ve ekonomik büyüme, istihdam ve sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Proje ile kurulacak arıcılık atölyesinde, kadınlar ve çocuklara öncelik verilecek ve eğitimde seçilecek 100 kişilik gruba 5 gün sürecek eğitim programı çerçevesinde arı beslenmesi, hastalık yönetimi ve bal üretimi konularında eğitim sonrası sertifika alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilim dünyasının artık, balın birçok derde derman olduğunu söylediğini hatırlatarak, gıda açısından balın şifa olduğu ispatlandığını ifade etti.

Arıların özel bir varlık olduğunu ve doğadaki en büyük nimetlerden bir tanesi olduğunu anlatan Şahin, "Biz de arının hem yaşamını korumak hem de ortaya koyduğu ürünü markalaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun yanında insanımızın yaşam kalitesini iyileştiriyoruz. Şu anda birliğimiz ilk 20'de ama biz ilk 5'i istiyoruz. Bu yapılan çalışmalarla hedefimize ulaşacağız. Biz hedefleri olan, iddiası olan bir şehiriz. Öncü bir şehiriz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da, kentte şu anda 72 bin kovana ulaştıklarını, çok ciddi bir bal elde etmeye başladıklarını, bu desteklerle arıcılığın çok daha iyi seviyelere geleceğini söyledi.

Kaynak: AA

gaziantep, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Bal Üretimi Artacak - Son Dakika

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