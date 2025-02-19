Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırıya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi belediye başkan yardımcısına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'nin, 16 Şubat'ta Mithatpaşa Mahallesi Tekel Caddesi'nde ayağından silahla vurulmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, olay sonrası firar eden şüphelinin E.K. olduğunu tespit etti.

Saklandığı adreste yakalanan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.