Gaziantep\'te Çocuklara Robotik Kodlama Eğitimi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, teknoloji üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Karataş Kültür Merkezi'nde çocuklara küçük robotlarla robotik kodlamanın temel eğitimleri veriliyor.

Çocukların bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için düzenlenen kursta, 6 yaşını tamamlamış çocuklarla bilgisayarsız olarak robotik kodlama temelleri atılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karataş Kültür Merkezi eğitmeni Canan Kültür, kursun teknolojinin başlangıç noktası olduğunu, çocukların bu konulara ilgi duyduğunu söyledi.