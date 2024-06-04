Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gaziantep\'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Eski Dülük Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Suriye uyruklu Dibe Cevat'a ait olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, cesedin bir kişi tarafından sırtında taşınarak çöp konteynerine bırakıldığı görülüyor. Kadının kocası olan A.M. gözaltına alındı.

04.06.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce bulunan ve bıçak barbesi bulunduğu anlaşılan cesedin Suriye uyruklu Dibe Cevat'a ait olduğu tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.

Ekipler, genç kadının kocası Suriye uyruklu A.M'yi (35) gözaltına aldı.

Kadının cesedinin çöp konteynerine götürülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kişinin beze sarılmış cesedi sırtında taşıyarak apartmandan çıkması ve çöp konteynerine doğru ilerlemesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Şehitkamil, Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement