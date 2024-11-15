Gaziantep\'te Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep-Nurdağı kara yolu 26'ıncı kilometresinde, M.Y idaresindeki 06 BZ 4053 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı manevrayla devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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