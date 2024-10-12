Gaziantep'te doğa ve portre çalışmalarının yer aldığı resim sergisi açıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, resimleri yapan Rabia Koçyiğit'i tebrik etti.
Sergiyi kütüphanede açarak sanatı gençlerle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Aykanat, sanatçıların kendilerini geliştirmesi için yardımcı olmaya gayret ettiklerini ekledi.
Toplam 35 eserin yer aldığı sergi, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Doğa ve Portre Sergisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?