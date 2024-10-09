Gaziantep'te Ev Yangını

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elif kırsal Mahallesi'nde M.K'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.
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