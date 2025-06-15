Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 50156. sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.