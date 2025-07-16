Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

GAZİANTEP'te, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Bedirköy Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekileri ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 23 personel ve 10 araçla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA
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